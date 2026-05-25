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Las efemérides del 25 de mayo nos recuerda que un día como hoy se establece el Gloria al Bravo Pueblo como Himno Nacional de Venezuela. El 25 de mayo de 1881 y por órdenes del presidente Antonio Guzmán Blanco se decretó como nuestro Himno.

Un día como hoy se fundó en el llano venezolano, la ciudad de Barinas, entidad que cuenta con 13 municipios. Estos son: Alberto Arvelo Torrealba, Andrés Eloy Blanco, Antonio José de Sucre, Arismendi, Barinas, Bolívar. Además de Cruz Paredes, José Antonio Páez, Ezequiel Zamora, Obispos, Pedraza, Rojas y Sosa.

Se libró un día como hoy la Batalla del Alto de Los Godos o Tercera Batalla de Maturín (1813), en el estado Monagas. El Libertador Simón Bolívar da su discurso al Congreso Constituyente de Bolivia (1826).

Se funda el equipo River Plate (1901). Uno de los clubes de mayor fama del balompié mundial. Es uno de los encarnizados rivales del Boca Junior en Argentina, siempre ha sido uno de los mejores equipos.

Efemérides del 25 de mayo

Nace Gabriel Bracho (1915) Pintor muralista venezolano.

Se inaugura el Estadio Alberto J. Armando – La Bombonera (1940).

Nace Carlos Lavado (1956) Piloto venezolano.

Se estrena la película La Guerra de las Galaxias renombrada Star Wars: Episodio IV – Una Nueva Esperanza (1977).

Se estrena la película El Retorno del Jedi o Star Wars: Episodio VI – El Regreso del Jedi (1983).

Más hechos de importancia

Se estrena la película Volver al Futuro III (1990).

Un día como hoy se celebra: Día Internacional de los Niños Desaparecidos. Además de Día de África. Como también se celebra Día de la Liberación Africana y Día del Orgullo Geek.

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