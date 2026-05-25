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El estado del tiempo en Venezuela hoy 25 de mayo de 2026 nos indica que se esperan lluvias en el sur del país. Esto en los estados Bolívar, Amazonas además de Apure en horas de la mañana.

Venezuela Amanece con cielo con nubosidad fragmentada y zonas nubladas en gran parte de su extensión; destacando mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica al *sur de nuestra Guayana Esequiba.

Como en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Nueva Esparta, Guárico, Cojedes y sur del Zulia*; asimismo, nubosidad estratiforme con precipitaciones dispersas al *sur de Aragua, Carabobo, Yaracuy y los Andes.

Predomina cielo con nubosidad fragmentada alternando con zonas totalmente cubiertas productoras de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en zonas de la *Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Monagas, Miranda, oeste de Apure, Barinas, Mérida y Zulia*; sin embargo, destacan lloviznas dispersas especialmente en *región Central y Capital*.

De igual modo, lluvias en los estados andinos, Mérida, Trujillo y Táchira para hoy. Como en las entidades llaneras, Barinas y Portuguesa. En los estados centrales se espera nubosidad desde tempranas horas de la mañana.

Estado del tiempo en Venezuela hoy 25 de mayo

Altas temperaturas en las zonas norte de los estados Falcón además de Zulia, con 38 grados de temperatura. En la zona sur de Guárico, Anzoátegui como en Monagas se esperan 37 grados luego del mediodía.

En el estado Mérida, en las zonas montañosas se esperan ocho grados de temperatura para hoy lunes. Mientras que en los estados centrales se espera en las zonas de montaña 23 grados en la madrugada.

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