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Prepara un rico flan de maicena para hoy

By Danny Valdiviezo
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Flan de maicena
Foto: Maicena CL

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Hay postres que conquistan paladares, este es uno de ellos, un rico flan de maicena, el cual es uno de los más sencillos. Puedes prepararlo y estarás segura que le gustará a toda la familia. Atenta a los ingredientes.

Flan de maicena, ingredientes

1 litro de leche

1 taza de maicena

4 huevos

1 taza de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Caramelo líquido para el molde

Preparación:

Coloca caramelo líquido en el fondo y las paredes de un molde para flan, moviéndolo con cuidado para cubrir bien toda la base. En una olla, vierte la leche, la maizena, los huevos, el azúcar y la vainilla, y mezcla muy bien antes de encender el fuego para evitar grumos.

Lleva la olla a fuego medio y cocina sin dejar de remover con una cuchara o batidor hasta que la mezcla espese y tenga una textura cremosa. Cuando la crema esté espesa y suave, retírala del fuego y sigue mezclando unos segundos para que quede más fina y uniforme.

Vierte la mezcla caliente dentro del molde caramelizado, distribuyéndola de manera pareja. Deja reposar el flan a temperatura ambiente hasta que pierda el calor fuerte antes de llevarlo al refrigerador.

Refrigera durante al menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo de un día para otro para que tome mejor consistencia. Para desmoldar, pasa un cuchillo fino por los bordes del molde y voltea el flan sobre un plato grande con cuidado.

Sirve frío y, si quieres que quede más vistoso, añade un poco más de caramelo líquido por encima antes de llevarlo a la mesa.

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