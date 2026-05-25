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Una tensión arterial normal es aquella con un valor igual o menor a 120/80. Para mantenerla en estos niveles, se recomienda seguir varios pasos que incluye la alimentación, romper hábitos negativos y mantener el ejercicio.

Los expertos indican reducir el consumo de sal, mantener un peso saludable y realizar actividad física regularmente. Mantener niveles óptimos de tensión arterial requiere cambios consistentes en el estilo de vida que protegen tu salud cardiovascular.

Dieta equilibrada: Limita el consumo de sodio. Prioriza alimentos ricos en potasio (como plátanos y espinacas), frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables. De esa manera estarás mejor.

Tensión arterial normal 120/80

Ejercicio constante: Realiza actividad física moderada (como caminar rápido, nadar o andar en bicicleta) durante al menos 30 minutos, la mayoría de los días de la semana.

Control de peso: Perder incluso una cantidad moderada de peso tiene un impacto directo y positivo en la reducción de la presión arterial.

Hábitos de vida: Evita el tabaco y modera drásticamente el consumo de alcohol y cafeína. Manejo del estrés y descanso: Dormir lo suficiente y encontrar técnicas de relajación ayuda a evitar picos de presión arterial.

Realiza ejercicios como caminatas, a primeras horas de la mañana o luego de las 5 y media de la tarde. Recuerda que debes siempre tener una opinión de un profesional de la medicina antes de seguir estas recomendaciones.

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