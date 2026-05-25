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Cisterna de PDVSA volcó en vía de Barinas

By Danny Valdiviezo
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Cisterna de PDVSA volcó en vía de Barinas

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Danny Valdiviezo
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En el puente del Río Michay de Barinas, volcó una cisterna de PDVSA hoy domingo 24 de mayo de 2026 en horas de la tarde. El vehículo pesado transitaba con lluvia y se presume que volcó debido al pavimento mojado.

El chuto de la cisterna sufrió severos daños, al sitio se presentaron autoridades de emergencia de Barinas para prestar la atención debida. Las torrenciales lluvias han esto presentes en varios municipios de la entidad llanera.

El conductor de la unidad fue llevado a un centro de salud en San José de Socopó, donde fue atendido. El mismo presentó lesiones y aporreos pero se encuentra estable y en recuperación.

Cisterna de PDVSA volcó en vía de Barinas

Otros conductores que pasaban por el lugar dieron el aviso a los cuerpos de emergencia de la entidad. Hasta ahora se desconoce si hay personas lesionadas. El accidente se suma a los ocurridos en el país en lo que va de año.

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