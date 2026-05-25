Compartir

Un adolescente venezolano perdió la vida en Utah en un fuerte hecho vial, dijo el medio Utahzolanos. Tres menores de edad iban a bordo de un vehículo Toyota cuando sufrieron un accidente de tránsito.

Los jóvenes residían la ciudad de Herriman, estos salieron a escondidas de la casa sin el permiso de sus padres. El conductor del vehículo era un joven de 12 años, un oficial de policía de South Jordan vio cuando el vehículo circulaba en exceso de velocidad.

Adolescente venezolano perdió la vida en Utah

Este comenzó a perseguir el automóvil, el cual debido a la velocidad colisionó contra otro vehículo el cual era conducido por un hombre de 33 años, que tuvo que ser hospitalizado. Uno de los tres jóvenes perdió la vida. Este quedó identificado como Anderson Leal.

El padre del joven fallecido dijo que regresaba de la jornada laboral cuando se enteró de lo ocurrido. La familia es oriunda de Puerto Ordaz y habían emigrado a Estados Unidos en el año 2024.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas