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Tarek William Saab, Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, anunció la realización de un taller de formación de nuestra cultura e identidad nacional. Este será dictado en el Liceo Fermín Toro de Caracas, este próximo miércoles 27 de mayo a las 12 del mediodía.

Dicha actividad contará con la participación de prestigiosos ponentes quienes harán un recorrido sobre la importancia de nuestra literatura nacional; el legado afrodescendiente y el patrimonio cultural venezolano.

Tarek William Saab anunció taller cultural de la Gran Misión Viva Venezuela

Saab destacó que el evento estará principalmente dirigido a estudiantes y profesores del recinto educativo: La mencionada acción es parte de la programación nacional que tiene como objetivo promover los valores que identifican el alma nacional en todas las artes.

Como la literatura, el teatro, la música, el cine, la arquitectura, la danza, las artes visuales, las artes del libro. Enmarcadas en los 8 vértices que identifican la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

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