Compartir

Un nuevo hecho vial sucedió en el estado Aragua, la noche del domingo 24 de mayo de 2026, un accidente en la carretera de Ocumare de La Costa dejó tres lesionados. Una camioneta Jeep Cherokee color gris volcó en el kilómetro 20.

Al lugar se presentaron autoridades viales para atender la situación presentada. El conductor perdió el control del vehículo cayendo al barranco. Las personas fueron auxiliadas y llevadas a un centro de salud.

Accidente en la carretera de Ocumare de La Costa

Mientras que las autoridades se encargaron de la extracción del vehículo rústico del costado de la vía. De igual modo, se iniciaron las investigaciones pertinentes del caso. El accidente se suma a los ocurridos en esta vía en lo que va de año.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a manejar con mucha prudencia en las vías del país. Cumpliendo siempre con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas