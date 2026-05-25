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Gran afluencia de visitantes en exposición Portadores: Memorias de un Pueblo en Museo de la Cultura

By Redacción Carabobo
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Memorias de un Pueblo

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Los días sábado y domingo, se registró una gran afluencia de visitantes al Museo de la Cultura, por la exposición «Portadores: Memoria de un Pueblo». Muestra que refleja las tradiciones más icónicas de la entidad, impulsada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría para el Desarrollo de la Cultura y el Arte.

Yorleidis Castellanos, visitante de la exposición, señaló que esta muestra permite mostrar las diferentes tradiciones que posee la entidad y proyectarla a las nuevas generaciones.

Memorias de un Pueblo

«Vine aquí con mis hijos a ver esta exposición que además de hermosa nos refresca la memoria sobre nuestras tradiciones de Carabobo, es por eso que considero importante y gratificante apreciar este espacio dedicado a enaltecer la identidad nacional y regional”, expresó.

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De igual manera, Daimarys Arraez , mencionó su impacto al ver los Diablos Danzantes de Patanemo, manifestación cultural que representa las tradiciones de la zona costera de la entidad.

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«Siempre pensamos en los Diablos de Yare y aquí en Patanemo tenemos los nuestros, ellos llevan capa, telas de flores y en sus rostros figuras de animales. Es una tradición muy hermosa y que mucha gente pasa por alto, y por eso es bueno que esta exposición les de la visibilidad que merecen», añadió.

Esta exposición está abierta al público de miércoles a domingo en un horario de 3:00pm a 8:00pm. Y forma parte de las acciones en materia cultural impulsadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno de Carabobo, que dirige Rafael Lacava

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SourcePrensa Gobernación de Carabobo
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