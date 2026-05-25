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La novena valenciana jugó para .500 en el septenario al caer ante Senadores en la Capital, pero aún así se mantienen en puestos de clasificación. Marineros cerró la sexta semana y cayó 6×5 en el estadio de la UCV.

Ángel Aguilar remolcó a José Sanabria en el mismo primer episodio con un sencillo y en jugada de selección de Johan López, el cubano Yoel Yanqui anotó la segunda. En la tercera, Deivi Muñoz elevó de sacrificio al jardinero izquierdo para que el mismo Yanqui colocara el 3×0 parcial.

Un jonrón solitario de Jason López y un fly de sacrificio de Carlos Arroyo que trajo hasta la goma a Rayder Ascanio, los locales descontaron dos en el tramo número tres. Sanabria pegó doblete remolcador que hizo que Bryant Flete pisara la registradora y la “yanquineta” Yoel Yanqui se sacrificó con elevado al central para que José Sanabria colocara la última carrera que pudo fabricar Marineros en el choque.

Marineros cerró la sexta semana con derrota ante Senadores

En el séptimo de la suerte para los caraqueños hicieron tres con indiscutibles de Sardiñas y Yefri Pérez y un elevado de sacrificio de Luis Rodríguez. Posteriormente, Gabriel Rodríguez pegó triple al jardín derecho y por error del segunda base Bryant Flete, tras un rodado de Luis Sardiñas, el senado ganó el choque con anotada de Rodríguez.

Mayckol Guaipe (2-1) ganó el compromiso y Felipe Rivero (1-2) se llevó el descalabro. Ahora, los filibusteros viajarán el martes 26 de mayo para visitar a Centauros en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto a las 6:00 de la tarde.

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