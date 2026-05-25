Compartir

Por todo lo alto, fue presentada la selección de España al Mundial 2026, Lamine Yamal y Nico Williams encabezan el combinado. Luis De La Fuente, director técnico de España dio el listado de los 26 jugadores.

España buscará llegar lo más lejos posible con un fútbol armado, lleno de ofensiva y de defensa. Tiene en el plantel a los mejores jugadores de la Liga además de cinco campeones olímpicos de París 2024.

Los españoles indicaron que no es uno o dos jugadores claves, todos son de importancia para armar la selección. Además que todos saben desarrollar estrategias en el campo de juego, estos tienen también el favoritismo.

La selección ibérica es la vigente campeona de Europa además de la subcampeona de la Natios League. Sale con el objetivo de superar los octavos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Selección de España al Mundial 2026

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC) y Joan García (FC Barcelona)

Defensas: Marc Cucurella (Chelsea FC), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club). Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) Y Pedro Porro (Tottenham Hotspur)

Centrocampistas: Pedri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Martín Zubimendi (Arsenal FC). Gavi (FC Barcelona), Rodrigo (Manchester City FC), Álex Baena (Atlético de Madrid), Mikel Merino (Arsenal FC)

Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad de Fútbol), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club). Yeremy Pino (Crystal Palace FC), Ferrán Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (RC Celta), Víctor Muñoz (CA Osasuna) y Lamine Yamal (FC Barcelona).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas