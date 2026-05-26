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Astros propinó no hit no run combinado a Rangers de Texas

By Danny Valdiviezo
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Astros propinó no hit no run a Rangers
El lanzador japonés Tatsuya Imai lanzó seis entradas en blanco. Foto: Reuters.

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Danny Valdiviezo
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Por todo lo alto y con tres lanzadores en la lomita, Astros propinó no hit no run a Rangers de Texas la noche del lunes 25 de mayo de 2026. Con control absoluto los serpentineros siderales lograron contener la ofensiva fronteriza y el equipo venció 9×0.

Los bates de los Rangers se vieron silenciados por completo, alcanzando solo varios boletos en este encuentro. Mientras que los lanzadores de Houston se llevaron el protagonismo de este encuentro.

 

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Astros propinó no hit no run a Rangers

El lanzador japonés Tatsuya Imai abrió por Houston, logrando trabajar seis entradas donde dio cuatro boletos y abanicó a dos contrarios. Luego vino Steven Okert y lanzó una entrada en blanco con un boleto y un ponchado.

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Alimber Santa debutó con Houston teniendo dos entradas en blanco para Texas, con un ponche. Conquistando de esta manera el primer juego sin hits ni carreras en la temporada 2026 de Grandes Ligas.

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