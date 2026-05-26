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El Bono de Responsabilidad Profesional es un incentivo económico otorgado por el Estado venezolano a través del Sistema Patria. Su objetivo es proteger el ingreso y reconocer la labor de los funcionarios activos en sectores estratégicos de la administración pública.

Este es un bono nuevo el cual fue creado por el Gobierno Nacional en abril de este año. El mismo va dirigido principalmente a trabajadores de áreas clave para el funcionamiento del país.

Dicha bonificación pudiera tener una fecha probable de pago entre el 8 y el 10 de cada mes por parte del sistema Patria. Muy pendiente si eres de los sectores que te diremos a continuación:

Bono de Responsabilidad Profesional, ¿quiénes lo cobran?

Educación (incluyendo personal universitario)

Salud

Seguridad y Fuerza Armada

Energía y otros servicios estratégicos

Características principales

Montos variables: El valor del bono varía según el cargo, la institución y la evaluación de desempeño. Las asignaciones suelen oscilar entre los Bs. 30.000 y más de Bs. 100.000 (dependiendo de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al momento del pago).

Asignación mensual: Se deposita periódicamente de forma directa en el monedero del usuario en la plataforma Patria.

Requisito institucional: Por lo general, requiere que las instituciones empleadoras (como ministerios u hospitales) consignen y actualicen sus nóminas ante las autoridades correspondientes para que el personal sea validado y reciba el beneficio.

Debido a que los montos se ajustan regularmente por el Ejecutivo Nacional, se recomienda verificar las cantidades exactas y las fechas de pago. A través de los canales oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria o los anuncios en la plataforma Patria.

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