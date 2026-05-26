Compartir

Un adolescente falleció en Monagas, tras ser golpeado con una botella en un liceo. El hecho ocurrió ayer lunes 25 de mayo de 2026 en el plantel Fe y Alegría ubicado en Temblador. Sadier De La Rosa de 15 años de edad murió debido a las heridas.

La jornada educativa en el plantel se tuvo que detener debido al suceso donde salió golpeado el menor de edad. Este fue llevado de inmediato al Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar de Maturín, donde falleció.

Adolescente falleció en Monagas tras ser golpeado con una botella en un liceo

De La Rosa estaba en una disputa que se presentó en el recinto educativo donde fue golpeado con una botella. Esto en un altercado con uno de los compañeros de clases del salón, de altercado pasó a ser una agresión fuerte.

El golpe le causó un traumatismo craneoencefálico severo. En la actualidad, funcionarios del CICPC, en Monagas trabajan para esclarecer el triste hecho. Los motivos están en “reserva legal” del caso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas