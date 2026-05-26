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Una falla en el Banco Digital de los Trabajadores BDT fue reportada en la mañana de hoy 26 de mayo de 2026 por parte de los usuarios. Por lo que el banco confirmó que la misma es una avería masiva en los sistemas informáticos.

Dicho banco anteriormente conocido como Banco Bicentenario presenta en la actualidad dicha falla. “Hemos presentado una falla técnica que afecta nuestros servicios multiplataforma. Estamos trabajando para solventarla y seguir brindándote un servicio rápido, seguro y digital”, dijo el comunicado.

Falla en el Banco Digital de los Trabajadores

Los clientes indicaron que hay lentitud a la hora de realizar un pago móvil como para entrara en la página.

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