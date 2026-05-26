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El 1º de cada mes el pasaje urbano en 2026 va a subir de precio, el mismo se va a mantener de esa manera hasta el primero del próximo mes. El gremio del transporte y el Gobierno nacional establecieron el costo de 0,25 dólares en todo el territorio nacional.

Quedando este para el 1º de junio en un precio de 140 bolívares, este elimina el pasaje a 100 bolívares impuesto desde marzo de este año. El mismo cambiará el 1º de junio, y así mensualmente.

El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano y directivo del Comando intergremial; Fernando Mora, dijo que el pasaje se va actualizar mensualmente. Tomando como base de referencia el costo del dólar del BCV.

Pasaje urbano en 2026 se va actualizar en esta fecha mensualmente

«Esto viene a solucionar un problema de estar discutiendo tarifas todos los meses, porque como estaba anclada al bolívar se devaluaba»; dijo Mora en el programa Dos Más Dos de Unión Radio.

Independientemente de las fluctuaciones que tenga el dólar el mismo no va a variar en otra fecha que no sea el primer día de cada mes. «Aunque haya una depreciación brusca durante ese mes, el acuerdo lo deben respetar ambas partes», enfatizó.

En cuanto a los abuelos como estudiantes, el gobierno nacional se mantiene estudiando mecanismos para garantizar a estos dos sectores, un sistema de pago. Esto se podrá informar en los próximos días.

Se espera por el Bono de pasaje a los trabajadores, el mismo es una de las opciones de los trabajadores. Aunque el mismo deben plantearlo a las organizaciones sindicales.

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