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El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria hizo el llamado a la comunidad universitaria. Por las observaciones derivadas del proceso de recepción de datos mediante el formulario dispuesto para el pago del Bono de Responsabilidad Académica.

Es por ello que ha iniciado una fase de revisión técnica. En tal sentido, se solicita la colaboración institucional de las casas de estudio para la consignación de las nóminas detalladas con la caracterización de los cargos, correspondientes a la segunda quincena de abril.

Dicha información resulta imprescindible para realizar el cotejo respectivo con la maqueta de personal remitida previamente a este Ministerio.

Bono de Responsabilidad Académica

Este procedimiento administrativo constituye un requisito indispensable para garantizar la inclusión. Además del procesamiento efectivo de los pagos pendientes en la nómina relativa a la segunda quincena de mayo.

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