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En la intersección de la Polar de Quibor en el municipio Jiménez en el estado Lara se registró un accidente de buseta y un camión 350 que dejó dos personas fallecidas. Ambos vehículos colisionaron ayer domingo 24 de mayo de 2026 en horas de la tarde.

Las personas fallecidas quedaron identificadas como Rodrigo Urrieta y Naireles Jiménez, estos iban en el vehículo de carga. La buseta Encava impactó contra el camión, enseguida el hecho fue notificado a las autoridades a través del número de emergencia 911.

Accidente de buseta y un camión 350 en Lara

Mientras que personas que transitaban por la vía ayudaron a los pasajeros a salir de la unidad de transporte. Estos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a un centro de salud.

Autoridades estuvieron en el sitio para iniciar las investigaciones del hecho. Luego mediante grúas los vehículos involucrados en el accidente fueron trasladados hasta un estacionamiento de Tránsito.

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