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El listado de teléfonos sin Whatsapp en junio 2026 ya fue emitido por Meta, el mismo tiene modelos de IPhone como de la empresa Samsung. Estos perderán el soporte oficial de la red social en el sexto mes del año.

Entre los teléfonos están: Android con sistema operativo 5.0 o anterior, o un iPhone con iOS 15.1 o anterior. Además de los modelos antiguos de iPhone 6, 5s o como el Samsung Galaxy S3.

Android: Equipos con Android 5.0 o versiones inferiores. Modelos afectados incluyen el Samsung Galaxy S3, S4 Mini, Motorola Moto G (1.ª generación) y Sony Xperia Z. Quedarán fuera del sistema.

Al igual que los modelos, iPhone: Equipos que no puedan actualizar a iOS 15.1 o superior. Esto incluye los modelos iPhone 5s, 6 y 6 Plus. El sistema quedará activo hasta el próximo 31 de mayo.

Teléfonos sin Whatsapp en junio 2026, ¿Qué hacer si tu teléfono está en la lista?

Si tu teléfono no puede actualizarse a una versión más reciente, no podrás usar la aplicación. Se recomienda lo siguiente: Revisar actualizaciones: Ve a los ajustes de tu teléfono, ingresa a «Actualización de software» y verifica si el equipo tiene alguna versión de Android o iOS más reciente disponible.

Respaldo: Antes de cambiar de equipo, realiza una copia de seguridad de tus chats en la nube para no perder tu información.

Migración: Para continuar usando el servicio con normalidad, deberás trasladar tu cuenta a un teléfono más reciente que cumpla con los nuevos requisitos de Meta.

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