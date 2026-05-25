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Por: Jaime Macías

Si ustedes creen que lo han visto todo sobre el deporte organizado, les cuento que no es así, ya que a los tradicionales Juegos Olímpicos le ha salido un competidor que acepta que se utilice todo lo prohibido por el olimpismo, como son entre otras cosas las sustancias que potencian el rendimiento, como los esteroides.

Pues sí, el pasado fin de semana (21 al 24 de mayo) en Las Vegas, se celebró por primera vez una competencia deportiva que hace lo que el olimpismo lleva décadas prohibiendo: permite y celebra el uso de sustancias que potencian el rendimiento. Se llaman Enhanced Games (Juegos Mejorados),

Buscando informarme lo mejor posible sobre el tema, conseguí estos datos, para a la vez ilustrarlos a ustedes. Estos juegos son organizados por el australiano Aron D’Souza, los Enhanced Games desafían de manera frontal las reglas tradicionales del olimpismo. Su premisa es clara: no hay restricciones antidopaje si el consumo es seguro y controlado.

La competencia incluye natación, atletismo y halterofilia, con un premio total superior a cinco millones de dólares y un millón reservado para quien rompa un récord mundial.

El objetivo no es tanto quién es el atleta natural más prolífico, sino hasta dónde puede llegar el cuerpo humano con aditamento, con intervención química o quirúrgica.

La filosofía de los Juegos Mejorados encuentra su máximo exponente en el nadador griego Kristian Gkolomeev. Quien el pasado año, tras apenas dos semanas de entrenamiento bajo un programa de potenciación, Gkolomeev rompió el récord mundial de los 50 metros libres que llevaba 16 años vigente. En esta disciplina se utiliza un traje de poliuretano de cuerpo entero, modelo prohibido desde 2010 por las autoridades de natación.

Enhanced Games

Una persona que nunca había ganado una olimpiada, que nunca había ganado ni siquiera una medalla, termina rompiendo el récord mundial bajo las reglas de estos juegos, el caso demuestra cómo “técnica y máquina se fusionan, borrando los límites entre lo humano y lo artificial, explicó un especialista.

La respuesta de las instituciones tradicionales fue inmediata y contundente. World Aquatics prohibió que cualquier atleta que participe o apoye los Enhanced Games compita en sus competencias oficiales.

Lejos de retroceder, los organizadores de los Enhanced Games presentaron una demanda antimonopolio de 800 millones de dólares contra la Agencia Mundial Antidopaje, World Aquatics y US Swimming. La batalla legal amenaza con redefinir el marco regulatorio del deporte internacional y abre un frente inédito entre los defensores del olimpismo y quienes apuestan por la total libertad tecnológica.

Dicen que todo evoluciona, pero el deporte y el cuerpo humano están preparados para aceptar y aguantar esta “ayudadita” tecnológica y química. Ahí se los dejo!

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