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Una noche muy complicada para el jugador argentino, Lionel Messi salió lesionado en el juego del Inter en la MLS en Estados Unidos. Faltando 20 minutos para el final, delantero pidió cambió.

El Inter CF se estaba midiendo al Philadelphia Union cuando el jugador quedó en el medio del campo y se estaba agarrando una de sus piernas. En la primera parte del encuentro este mostró su calidad con buenos pases.

El problema para Messi vino en el segundo tiempo, cuando pidió al banco del club que lo cambiaran. Esto generó preocupación en el cuadro de Miami, hasta ahora no se ha emitido un comunicado de una lesión oficial.

Messi salió lesionado en el juego del Inter

Faltando 22 días para el debut de la albiceleste en el Mundial ante Argelia se enciende la alarma por la salida de Messi. Argentina jugará su primer encuentro en Kansas y es uno de los más esperados.

El periodista argentino, Gastón Edul, conocido por ser uno de los más cercanos de la selección gaucha, escribió en sus redes sociales. Edul dijo que Messi no salió por una lesión seria, solamente lo hizo por precaución.

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