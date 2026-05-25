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Ministerio Público investigará hechos en la cárcel de Barinas

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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El Ministerio Público que dirige el Fiscal General de la República, Larry Devoe emitió un comunicado sobre la situación de la cárcel de Barinas. Es por ello que se informó sobre una investigación de los hechos.

Ministerio Público emitió comunicado sobre la situación de la cárcel de Barinas

Destacó el Ministerio, que se va a investigar la situación de protesta que habían ejercido los reos. Como dijo que desde ayer, los Fiscales de Barinas están al tanto de la situación presentada.

 

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