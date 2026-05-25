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Autoridades siguen en la búsqueda del kitesurfista venezolano Augusto Corrente

By Redacción Carabobo
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Kitesurfista venezolano Augusto Corrente
Foto: El Diario.

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Redacción Carabobo
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Hasta ahora se ha encontrado el equipo de playa, pero las autoridades mantienen la búsqueda del kitesurfista venezolano augusto Corrente. El deportista e influencer salió desde Los Roques rumbo a Bonaire.

El trayecto que tenía planteado era recorrer las tres islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire. Hasta ahora tanto la Guardia Costera de las islas de Países Bajos, como autoridades de Venezuela se mantienen desplegadas en toda el área del Mar Caribe.

Kitesurfista venezolano Augusto Corrente

La madre de Corrente, denunció que desde hace varios días no ha tenido noticias de el. Se encontró el equipo de kiteboard pero no hay señales de él. En la zona se han presentado olas además de mal tiempo.

Las autoridades instaron a las embarcaciones civiles a sumarse a la búsqueda del kitesurfista. Corrente, conocido como Rojo, es un productor audiovisual, músico y deportista extremo, reconocido dentro del movimiento surfista y skater venezolano. También se dedica a crear contenido en redes sociales, principalmente sobre sus viajes.

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SourceEl Diario
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