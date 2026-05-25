Comenzó la entrega en algunos estados de la bolsa de alimentos para personas de la tercera edad. Desde la semana pasada se han estado entregando mediante la estructura del Clap, la misma sin costo alguno.
En algunas zonas de Caracas, Aragua y otras entidades se han estado entregando la misma a los abuelos. La entrega de la misma pudiera continuar esta semana.
Bolsa de alimentos para personas de la tercera edad, esto es lo que trae
Un litro de aceite
Dos harinas de maíz
Un kilo de pasta
Un sobre de NutriChicha
Una Sardina
Un Kilo de frijol
Un kilo de lentejas
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