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Comenzó la entrega en algunos estados de la bolsa de alimentos para personas de la tercera edad. Desde la semana pasada se han estado entregando mediante la estructura del Clap, la misma sin costo alguno.

En algunas zonas de Caracas, Aragua y otras entidades se han estado entregando la misma a los abuelos. La entrega de la misma pudiera continuar esta semana.

Bolsa de alimentos para personas de la tercera edad, esto es lo que trae

Un litro de aceite

Dos harinas de maíz

Un kilo de pasta

Un sobre de NutriChicha

Una Sardina

Un Kilo de frijol

Un kilo de lentejas

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