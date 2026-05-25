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Se esperan lluvias para el centro del país en las próximas horas, ya que la Onda Tropical 5 se desplaza por esta zona de Venezuela. Como también se espera nubosidad en los estados como La Guaira, costas de Aragua, además de Puerto Cabello en Carabobo.

Dicha onda tropical interactúa con la zona de convergencia intertropical de Venezuela, ambos sistemas son reforzados por divergencia del viento en la alta troposfera. Esto genera abundante nubosidad además de lluvias.

Onda Tropical 5 se desplaza por el centro del país

Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas en algunas zonas del centro del país. Ya se han reportado lluvias en Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, algunas zonas de Carabobo, como también en Cojedes y Guárico.

La misma se dirigirá en las próximas horas al occidente del país, específicamente a Falcón, Lara, como el estado Zulia. Se espera nubosidad en dichos estados en horas de la noche de hoy lunes 24 de de mayo de 2026.

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