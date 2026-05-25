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El costo del petróleo tiende a estabilizarse luego de un probable acuerdo de paz entre Estados Unidos e irán. El precio del dólar BCV hoy de 25 de mayo de 2026 se encuentra en: Según el Banco Central de Venezuela. En 526,86 bolívares y el euro en 610,37 bolívares.

Para este martes el dólar estará en 535,38 bolívares y el euro en 623,49 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.555,19 dólares para hoy. Este indicador se encuentra cercano de los cinco mil dólares. Sigue afectado por el conflicto que hay en el Medio Oriente de las últimas semanas.

También ha estado en alza el precio del petróleo el cual se encuentra hoy en 111,19 dólares. El crudo se mantiene en alza debido al conflicto del Medio Oriente. Este indicador ha estado en constantes picos entre los 98 y 116 dólares.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 76.623,51 dólares se sigue acercando a los 78 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 25 de mayo de 2026, Venezuela busca adquirir insumos para la industria petrolera

La Ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y la delegación del sector petrolero nacional que participó en la cumbre energética organizada en Houston, Estados Unidos, avanzó en conversaciones con empresas relacionadas con el suministro de insumos.

Además de equipos y servicios que se requieren para fortalecer las capacidades operativas del sector energético en Venezuela. Henao y los representantes de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) también participaron en reuniones con empresas inversionistas de EE.UU. para impulsar acuerdos estratégicos y fortalecer la recuperación del sector de hidrocarburos.

La delegación venezolana participó en la cumbre sobre exploración petrolera, organizada por la Asociación Americana de Geólogos del Petróle (AAPG) y presentó oportunidades vinculadas al desarrollo del sector.

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, encabezó la agenda junto al representante diplomático Félix Plasencia y el vicepresidente ejecutivo de PDVSA, Giovanni Martínez; indica una nota de AVN.

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