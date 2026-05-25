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La Iglesia Inmaculado Corazón de María, es una de las más antiguas de nuestra ciudad. La Iglesia de El Viñedo ha sido noticia en las últimas horas, luego que ayer se desprendiera una de las lámparas.

En el hecho hubo personas lesionadas, estas fueron auxiliadas primero por los presentes y luego por paramédicos del Grupo de Rescate Naguanagua. Personas del templo emitieron un comunicado.

La historia de este templo viene de la década de los 40, siendo una de las emblemáticas del estado Carabobo. El día sábado se celebró un acto de primera comunión de niños del norte valenciano.

Como recordamos aquellos apoteósicos matrimonios que se celebraban en esta “Casa de Dios”. Donde vimos a las novias llegar en carruaje, lujosos autos convertibles y hasta en motos de alta cilindrada.

¿Cuándo se fundó la Iglesia de El Viñedo?

Dicha Iglesia es una que ha estado siempre presente en la historia de la avenida Bolívar. Avenida que se ha desarrollado desde esa década que mencionamos, y que se mantiene siempre transitada.

La cuenta de Valencia Fotos de Antaño nos indica que la Iglesia Inmaculado Corazón de María, ubicada en la urbanización El Viñedo de Valencia, fue fundada en el año 1949. La cual tiene hasta ahora 76 años.

Suspendidas las misas

Desde la Iglesia y mediante sus redes sociales, informaron que por los momentos no se hará la celebración de la Santa Misa en dicha parroquia. «Estaremos informando oportunamente por nuestras redes sociales y canales de comunicación cuándo retomaremos nuestras Eucaristías de manera habitual».

«Pero seguimos aquí para ustedes, Queremos recordarles que nuestro Despacho Parroquial permanece abierto para la atención al público. Pueden acercarse para cualquier trámite, solicitud de información o necesidad pastoral que tengan», dijeron.

«Mientras nos reencontramos en la Mesa del Señor, los invitamos a mantenernos unidos en oración desde nuestros hogares. ¡Que el Inmaculado Corazón de María los bendiga y acompañe siempre!».

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