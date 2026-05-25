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En aras de brindar calidad de vida y bienestar integral a las personas de la tercera edad en la región, se realizó el Gran Despliegue Casa a Casa para la atención de adultos mayores en el municipio Los Guayos, actividad organizada por el Ejecutivo nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Inclusión y Participación Popular Comunal para el Desarrollo Social y la Alcaldía de Los Guayos.

A la actividad asistió el Viceministro del Adulto Mayor, Diógenes Linares, en representación del Gobierno regional, estuvo el secretario de Inclusión y Participación Popular Comunal para el Desarrollo Social, Germán Otero junto a la Alcaldesa del municipio Los Guayos, Mervelis Moreno de Burgos, con el propósito de aportar atención más personalizada a los requerimientos e inquietudes de este sector de la población.

“Nos sentimos sumamente felices de llevar a cabo este importante despliegue que busca optimizar e incorporar de manera inmediata a los a los programas de asistencia en materia de salud, alimentación y recreación que ofrece el Estado venezolano, para que así puedan vivir sus años dorados con total dignidad y reciban esa mano amiga de todas las instituciones”, expresó.

Despliegue Casa a Casa de adultos mayores en Los Guayos

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre todos los niveles de Gobierno junto a los brigadistas de atención al adulto mayor, movimientos sociales y el Sistema de Misiones y Grandes Misiones para efectuar un abordaje oportuno en cada comunidad, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, el secretario de Inclusión y Participación Popular Comunal para el Desarrollo Social, Germán Otero indicó que este despliegue se llevará a cabo en los 14 municipios de la entidad para asegurar una mayor calidad de vida a los abuelos y abuelas de todo Carabobo.

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