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Capturan en Valencia a siete hombres solicitados por diversos delitos

By Lubin Molero
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Solicitados por Tribunales son Detenidos en Valencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Siete hombres que se encontraban solicitados por los tribunales de justicia resultaron detenidos tras ser verificados en distintos sectores de Valencia. El procedimiento estuvo a cargo de comisiones de la Policía Municipal.

Solicitados por Tribunales son Detenidos en Valencia

Los oficiales detectaron órdenes de captura vigentes al consultar a los detenidos en el Siipol. Así lo informó el reporte oficial emitido este lunes 25 de mayo.

Registran solicitudes por robo agravado, agavillamiento y tráfico ilícito de materiales estratégicos. Así mismo, posesión ilícita de sustancias estupefacientes, aprovechamiento de vehículo proveniente del delito y violencia contra la mujer.

Las autoridades informaron que los ciudadanos capturados también presentaban registros previos por otras faltas menores.  Quedaron puestos de manera inmediata a la orden del Ministerio Público.

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