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La selección de fútbol de Colombia presentó de manera oficial la lista de los 26 jugadores convocados por el director técnico Néstor Lorenzo para disputar este Mundial 2026.

El combinado neogranadino selló de esta forma su plantilla para encarar el Grupo K del torneo internacional, donde competirá junto a las selecciones de Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

El estratega argentino mantuvo la base que logró la clasificación sudamericana en la tercera casilla de la tabla de posiciones. De acuerdo con el cronograma, el conjunto colombiano jugará un partido de despedida en Bogotá frente a Costa Rica el 1 de junio, y posteriormente cerrará su preparación el 7 de junio ante Jordania en San Diego, Estados Unidos, antes de su debut mundialista pautado para el 17 de junio en el Estadio Azteca.

Colombia convocados para el Mundial 2026

La plantilla oficial para la cita mundialista quedó integrada de la siguiente manera:

Guardametas : Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

Defensores : Daniel Muñoz, Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Willer Ditta, Yohan Mojica y Déiver Machado.

Mediocampistas : Richard Ríos, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jhon Arias, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla.

Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Gómez, Jaminton Campaz, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández.

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