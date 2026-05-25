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Un ciudadano de 47 años de edad resultó detenido tras encontrarle un arma de aire comprimido en Mariara, estado Carabobo. Tras el hallazgo, fue detenido por el presunto delito de porte ilícito de arma de fuego en el municipio Diego Ibarra.

El procedimiento se ejecutó en la vía pública del sector Las Brisas, de la entidad mencionada durante labores de patrullaje efectuadas en la zona.

Detenido con arma de aire en Mariara

De acuerdo con el reporte institucional, a la persona aprehendida se le incautó un arma de aire comprimido de cañón corto, tipo rifle. La cual transportaba oculta en el interior de un bolso tipo morral.

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La comisión policial puso al detenido y las evidencias incautadas a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo.

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