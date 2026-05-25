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El gobernador del estado Carabobo informó este lunes 25 de mayo sobre la recepción de más de 300 transformadores y materiales técnicos destinados a fortalecer el Plan Cayapa Eléctrico.

El mandatario regional detalló que el cargamento recibido incluye equipos de 100 KVA, 75 KVA, 50 KVA y 37.5 KVA. Adquiridos en conjunto entre el ejecutivo regional, los alcaldes de la entidad y Corpoelec, siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El anuncio coincidió con la conmemoración de un año de su tercera reelección consecutiva como máxima autoridad del estado este lunes 25 de mayo.

«Hoy 25 de mayo, por cierto, a un año de la tercera reelección del gobernador Lacava, nunca antes visto, tres elecciones seguidas, por algo debe ser. Yo vine a hablar del sistema eléctrico y de lo que a mí me compete moralmente hacer con el sistema eléctrico, sea de mi competencia o no», enfatizó el mandatario. Asegurando que la dotación permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante contingencias en las redes de media y alta tensión.

300 Transformadores para el Plan Cayapa

Las autoridades señalaron que la incorporación de estos componentes e insumos tiene como objetivo principal optimizar los tiempos de respuesta y agilizar las reparaciones requeridas ante las averías del tendido eléctrico.

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Detalle del material técnico adquirido

La dotación para las cuadrillas de la corporación eléctrica y las alcaldías abarca una amplia variedad de insumos especializados para la atención inmediata de averías:

Conductores y fijación: 10.000 metros de conductor forrado de cobre 4/0, 100 kilos de cobre sólido número 4 y 130 piezas de abrazaderas metálicas.

Componentes de conexión: 3.307 piezas de conectores (modelos UWR 32 y 25; KSU 23, 26 y 29) junto a 200 piezas de conectores Permagrit.

Equipos de protección y maniobra: 740 piezas de cortacorriente, 200 pararrayos de 15 KV y 8.500 fusibles de protección.

Aislamiento y puesta a tierra: Barras de aterramiento Copperweld, 400 unidades de cinta aislante PVC y Goma (23 y 33), además de 750 unidades de aisladores de porcelana desglosados en 300 de suspensión, 300 de espiga y 150 de carrete.

Finalmente, Lacava destacó que el Plan Cayapa mantiene activas diversas unidades tipo cesta y cuadrillas de labor constante en las calles. El gobernador instó a la población carabobeña a mantener la conciencia ciudadana y colaborar activamente con el ahorro energético de la entidad.

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