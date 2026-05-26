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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que desde este lunes 25 de mayo llegará una capa de Polvo del Sahara a Venezuela.

El fenómeno meteorológico registrará concentraciones de leves a moderadas y se mantendrá suspendido en la atmósfera hasta el próximo viernes 29 de mayo.

Polvo del Sahara llegará a Venezuela

De acuerdo con el reporte, las partículas afectarán principalmente a las regiones de la zona norte y costera del país. Las autoridades meteorológicas detallaron que estas condiciones ambientales reducen de manera significativa la visibilidad horizontal en las vías y limitan el desarrollo nuboso habitual, disminuyendo la probabilidad de lluvias.

El organismo además instó a la ciudadanía a tomar precauciones ante la reducción de la visibilidad y recomendó activar medidas de prevención sanitaria a las personas que padecen de alergias o afecciones respiratorias crónicas.

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