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En el marco del cierre formal de los «Circuitos de Supervisión y Fiscalización Ambiental» a nivel nacional, y en cumplimiento de las leyes ambientales, el Comité Nacional de Fiscalización del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) presentó el balance de sus actividades en esta tarea.

Esta fase de operaciones estuvo centrada específicamente en la atención y respuesta a las denuncias recibidas a través de la línea 0800-AMBIENT en los 24 estados del territorio venezolano.

Para garantizar la efectividad de estas jornadas, se contó con un despliegue integral de 187 funcionarios. Quienes trabajaron de manera articulada entre distintas instituciones del Estado. Por el Minec actuaron 118 funcionarios, mientras que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aportó 21. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) actuó con 17 funcionarios, el Ministerio Público (MP) con 13, 2 Bomberos Forestales y 6 representantes del Poder Popular.

Circuitos de Supervisión y Fiscalización Ambiental

Como resultado de esta tarea, se realizaron 70 inspecciones que arrojaron resultados significativos en la lucha contra los ilícitos ambientales. Todas vinculadas a denuncias del sistema 0800-AMBIENT.

Se elaboraron 70 informes técnicos detallando cada situación abordada. Se instruyeron 7 expedientes administrativos, hubo 4 expedientes notificados al Ministerio Público. Así mismo, se emitieron 33 citaciones a ciudadanos y representantes legales.

En el estado Mérida, se efectuó la detención de 2 ciudadanos por la tala ilegal de dos ejemplares de la especie Cedrela odorata (cedro) y se ejecutaron 6 paralizaciones de actividades: 1 en el estado Barinas y 5 en el estado Mérida.

Finalmente, en el estado Zulia, se procedió a la retención de 11 bolsas plásticas con desechos biomédicos, asegurando el manejo adecuado de materiales peligrosos.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo reafirma su compromiso con la protección del patrimonio natural de la nación y la atención directa a las comunidades que denuncian irregularidades ambientales.

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