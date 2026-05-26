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El grandeliga venezolano Maikel García, fijó posición a través de sus plataformas digitales respecto a su estatus actual con los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La reacción de García, se produjo tras reportarse un presunto intento de acuerdo por parte del propietario de la organización. Asegurando la participación del MVP en las próximas temporadas de la pelota invernal.

Maikel García en los Tiburones de La Guaira

El pelotero citó la información difundida en horas de la tarde de este lunes 25 de mayo y comentó de forma directa: «la palabra vale más que el dinero». Esta publicación reafirmó la postura de distanciamiento que mantiene el jugador con la actual gerencia de la organización guairista debido a diferencias surgidas en el campeonato anterior.

Cabe recordar que el jugador del cuadro ya había manifestado previamente su decisión de no vestir nuevamente el uniforme de la novena. El pronunciamiento emitido por el pelotero disipó los rumores sobre una pronta reconciliación contractual.

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