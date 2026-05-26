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Este lunes, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, manifestó que esta entidad se vistió de gala para recibir al «hermano de mil batallas», Diosdado Cabello Rondón, en su calidad de vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz.

“Está usted en una tierra de hombres y mujeres nobles, trabajadores incansables. Aquí tenemos pesca, producción de yuca, tomate, ganadería autóctona Limonero, carbón, petróleo y sal. Es una tierra bendecida por Dios y, sobre todo, una tierra de paz”, así lo dijo.

Diosdado Cabello en las Tierras de la Guajira

Además, acotó que La Guajira es un bastión histórico, como una potencia productiva y demográfica; con más de 560 mil hermanos indígenas y sede de las reservas de agua dulce más importantes del estado, los embalses de Tulé y Manuelote, que surten a gran parte del Zulia.

“Para mí, es un orgullo que hoy 25 de mayo, asumo la responsabilidad de ayudar a conducir el Zulia”. A su vez, recordó con especial afecto la conexión del Comandante Eterno Hugo Chávez con esta zona, donde lanzó la Misión Guaicaipuro, y el amor que el Presidente Nicolás Maduro ha demostrado por el pueblo zuliano desde sus primeras visitas en 2013.

“La Revolución Bolivariana es del Pueblo Wayuu, juntos seguiremos trabajando para que Venezuela sea un pueblo libre de sanciones”, finalizó.

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