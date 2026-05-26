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Estrenan nuevo episodios correspondientes a la novena temporada de la ciencia ficción animada «Rick y Morty». El lanzamiento de esta nueva entrega se produce tras la estabilización de los niveles de audiencia de la franquicia. Además, coincide con el anuncio del desarrollo inicial de un largometraje por parte de Warner Bros.

El reporte de métricas recordó que la octava temporada, emitida en 2025, logró recuperar la aceptación del público con un 79% de aprobación en portales especializados como Rotten Tomatoes. Superando la baja receptividad obtenida en 2023 tras la desvinculación del cocreador Justin Roiland.

Novena temporada de «Rick y Morty»

La nueva tanda de episodios incluye la reincorporación de arcos argumentales previos como el personaje de «Evil Morty» y la presentación de una nueva narrativa denominada ‘El Colectivo’. Asimismo, la empresa matriz confirmó que el director supervisor de la serie, Jacob Hair, se perfila para dirigir el proyecto cinematográfico de 90 minutos de duración que se encuentra actualmente en fase de planificación financiera.

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