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En Machiques, estado Zulia la Policía de esa entidad efectuó un procedimiento donde un sujeto quedó detenido tras golpear a su madre además de insultarla. Quedando ahora a la orden del Ministerio Público.

Un repudiable acto de violencia intrafamiliar interrumpió la tranquilidad de una familia en el municipio Machiques de Perijá, cuando un hombre identificado como Manuel José González Cambar descargó una hostil oleada de insultos contra su madre.

La dama es una adulta mayor, el sujeto está señalado de infundirle un profundo temor dentro de su propio hogar. Ante la desesperante agresión, una pariente (hija y hermana del agresor) de la víctima se trasladó a la Estación Policial N° 20.1 San José para denunciar el caso.

Detenido sujeto tras golpear a su madre en el estado Zulia

En una rápida respuesta para salvaguardar la integridad de la adulta mayor, los oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez). Se dirigieron hasta el sector de la agresión para capturar a González Cambar.

Quien quedó bajo custodia en la sede policial puesto a la orden de la Fiscalía 20 del Ministerio Público.

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