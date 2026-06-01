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Una colisión múltiple en la Autopista Valencia Campo Carabobo, dejó tres lesionados en horas de la noche de ayer domingo 31 de mayo de 2026. Efectivos del Cuerpo de Bomberos del Municipio Libertador atendieron el hecho vial.

El mismo ocurrió frente al final de la pared de Fundación CAP, en la parroquia Tocuyito. Se trató de una colisión múltiple que involucró a vehículos particulares y motocicletas, resultando heridas tres (3) personas.

Colisión en la Autopista Valencia Campo Carabobo

Una vez atendidos los lesionados fueron abordados a la unidad ambulancia y trasladados con éxito al Hospital General Nacional Dr. Ángel Larralde (Hospital Carabobo); en el municipio Naguanagua.

‎El procedimiento se ejecutó bajo un estricto despliegue de seguridad vial y resguardo ciudadano en conjunto con: Policía Municipal. Además de la Policía Estadal de Carabobo y Policía de Tránsito Terrestre.

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