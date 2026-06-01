PortadaRegionesCarabobo

Colisión múltiple dejó tres lesionados en la Autopista Valencia Campo Carabobo

By Redacción Carabobo
0
82
Colisión múltiple en la Autopista Valencia Campo Carabobo

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Una colisión múltiple en la Autopista Valencia Campo Carabobo, dejó tres lesionados en horas de la noche de ayer domingo 31 de mayo de 2026. Efectivos del Cuerpo de Bomberos del Municipio Libertador atendieron el hecho vial.

El mismo ocurrió frente al final de la pared de Fundación CAP, en la parroquia Tocuyito. Se trató de una colisión múltiple que involucró a vehículos particulares y motocicletas, resultando heridas tres (3) personas.

Colisión en la Autopista Valencia Campo Carabobo

Una vez atendidos los lesionados fueron abordados a la unidad ambulancia y trasladados con éxito al Hospital General Nacional Dr. Ángel Larralde (Hospital Carabobo); en el municipio Naguanagua.

‎El procedimiento se ejecutó bajo un estricto despliegue de seguridad vial y resguardo ciudadano en conjunto con: Policía Municipal. Además de la Policía Estadal de Carabobo y Policía de Tránsito Terrestre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Gandola volcó en la ARC antes de llegar al Peaje de Guacara (Fotos y video)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceBomberos del Municipio Libertador
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 1º de junio de 2026 y la tasa para mañana
Artículo siguiente
Detenido sujeto tras golpear a su madre en el estado Zulia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes