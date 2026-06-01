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El precio del dólar BCV hoy 1º de junio de 2026 nos indica que la tasa oficial llegó a la banda de los 550 bolívares. Hoy según el Banco Central de Venezuela el dólar tiene un costo de: 554,42 bolívares y el euro en 645,67 bolívares.

Para este martes, el valor del dólar BCV será de 557,97 bolívares y el euro en 648,24 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.499,35 dólares para hoy. Este indicador se encuentra cercano de los cinco mil dólares. Sigue afectado por el conflicto que hay en el Medio Oriente de las últimas semanas.

También ha estado en alza el precio del petróleo el cual se encuentra hoy en 93,31 dólares este ha estado un poco estabilizado en el costo. Luego de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán el mismo se ha mantenido por debajo de los 100 dólares.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 73.196,21 dólares se sigue acercando a los 75 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 1º de junio de 2026, Venezuela apunta al crecimiento económico

El economista y profesor universitario, Nelson Ford, estimó que Venezuela podría tener un crecimiento económico entre 7% y 10% para el segundo semestre de este año.

Asimismo, destacó que el Banco Central de Venezuela (BCV) «se está oxigenando, sobre todo en nuestra balanza de pagos con la (licencia) OFAC 57 y 58, es decir, hay una intermediación financiera que ya está apostando junto al sector industrial».

Comentó que la inversión extranjera en el sector petrolero venezolano ayudará al crecimiento de otros sectores del país y sumó que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) servirán para incrementar las potencialidades que tiene el país.

El economista venezolano indicó que confía en la autogestión productiva en el sector agroalimentario, apalancada por las Zonas Económicas Especiales, como método efectivo para hacer frente a las medidas coercitivas impuestas contra el país.

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