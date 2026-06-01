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Dos lesionados dejó un accidente de moto en la Autopista Sur, el mismo fue reportado ayer 31 de mayo de 2026. Autoridades viales, además de los grupos de rescate estuvieron presentes atendiendo lo ocurrido.

Las dos personas cayeron del vehículo de dos ruedas en la Troncal 5, sentido Tocuyito Valencia, cerca del centro penitenciario de Tocuyito. Ambos lesionados recibieron atención prehospitalaria.

Fueron trasladados de inmediato a la emergencia del Hospital Central de Valencia para ser evaluados por los galenos de guardia. El hecho se suma a los ocurridos en el mes de mayo en material vial en el estado Carabobo.

Accidente de moto en la Autopista Sur dejó dos lesionados

En el lugar estuvieron, Bomberos del Municipio Libertador, Grupo Nébula, además de Policía de Carabobo. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país.

Cumpliendo con las normativas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Entre ellas circular a una velocidad moderada, si vas en moto porta siempre el casco certificado, si vas en vehículo abróchate el cinturón de seguridad.

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