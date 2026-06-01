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Las ayudas económicas comienzan con el pago del Bono Único Familiar de junio 2026. Esta bonificación abre la agenda de pagos a través de la Plataforma Patria, en lo que respecta al sexto mes del año.

Este bono es uno de los primeros que se pagan en el sistema, el mismo son 15 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Este tendría un monto probable a pagar de 8.400 bolívares. En el mes de mayo tuvo un monto a pagar de 7.395 bolívares.

Mientras que la fecha probable arranca desde hoy 1º hasta el 8 del mes de junio de 2026. Hay que recordar que este bono sustituyó a otros que se entregaban en el Sistema Patria antes del 30 de abril de 2025.

Fecha probable del pago del Bono Único Familiar de junio 2026

Entre los bonos eliminados estaban el Bono 100% Escolaridad, José Gregorio Hernández como Lactancia Materna. Estos fueron eliminados del sistema el año pasado. Consolidando de esta manera la bonificación familiar.

Por supuesto, este se mantiene en un monto de 15 dólares, no se sabe si el mismo sea incrementado para este sexto mes del año. Luego a mediados de mes se pagará el Ingreso de los trabajadores públicos.

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