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Los Gigantes de San Francisco dieron paliza a los Rockies de Colorado, 19×6 ayer domingo 31 de mayo de 2026. Luis Arráez remolcó tres carreras en el triunfo de San Francisco, para seguir elevando su promedio.

“La Regadera”, pudo fletar tres rayitas al plato para llegar a un total de 23 en la temporada. Conectó un imparable además de anotar un par de las 19 de Gigantes y sumar un boleto, en la actualidad el criollo tiene .312 de promedio.

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Luis Arráez remolcó tres carreras

El encuentro se celebró en el Coors Field de Colorado, donde los lanzadores de los Rockies no pudieron con la ofensiva de los Gigantes. Un total de 25 imparables despacharon los jugadores de San Francisco.

Willy Adames, campocorto dominicano largó un Grand Slam para irse de 5-3 con cuatro remolcadas además de una anotada y un boleto recibido. El receptor venezolano Jesús Rodríguez de 1-1 con dos remolcadas.

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