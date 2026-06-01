PortadaSucesos

Accidente en la Carretera Nacional dejó un motorizado lesionado

By Redacción Carabobo
0
86
Motorizado falleció en la Carretera Nacional San Joaquín Guacara

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

En horas de la mañana de hoy 1º de junio reportaron un nuevo hecho vial. Un accidente en la Carretera Nacional dejó un motorizado lesionado. El hecho ocurrió en las cercanías del urbanismo Los Palos Grandes.

Faltando diez minutos para las seis de la mañana ocurrió el hecho donde el motorizado quedó con lesiones severas. Al lugar llegaron autoridades viales como de emergencia del estado Carabobo, dijo el medio San Joaquín Escucha.

Accidente en la Carretera Nacional dejó un motorizado lesionado

El hecho generó una fuerte retención en la Carretera Nacional del eje oriental del estado Carabobo. Autoridades iniciaron las investigaciones del hecho para determinar las causas que lo originaron.

Este accidente se suma a los ocurridos en las vías del estado Carabobo en lo que va de año. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad, cumpliendo con las normativas del INTT.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Choque entre autobús y gandola deja nueve fallecidos en Anzoátegui

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceSJ Escucha
Artículo anterior
A partir de hoy este es el precio del pasaje en La Gran Valencia
Artículo siguiente
Luis Arráez remolcó tres carreras en paliza de Gigantes a Rockies
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes