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En horas de la mañana de hoy 1º de junio reportaron un nuevo hecho vial. Un accidente en la Carretera Nacional dejó un motorizado lesionado. El hecho ocurrió en las cercanías del urbanismo Los Palos Grandes.

Faltando diez minutos para las seis de la mañana ocurrió el hecho donde el motorizado quedó con lesiones severas. Al lugar llegaron autoridades viales como de emergencia del estado Carabobo, dijo el medio San Joaquín Escucha.

Accidente en la Carretera Nacional dejó un motorizado lesionado

El hecho generó una fuerte retención en la Carretera Nacional del eje oriental del estado Carabobo. Autoridades iniciaron las investigaciones del hecho para determinar las causas que lo originaron.

Este accidente se suma a los ocurridos en las vías del estado Carabobo en lo que va de año. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad, cumpliendo con las normativas del INTT.

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