Compartir

El precio del pasaje en La Gran Valencia ya se está cobrando a partir de hoy 1º de junio de 2026. Tal como fue anunciado por el Ministerio de Transporte el nuevo costo del traslado es de 140 bolívares.

Los colectores de las unidades de transporte desde tempranas horas estaban anunciando el nuevo monto a pagar en las “camioneticas”. Algunos de estas tenían rotulado el nuevo precio en el parabrisas delantero.

Precio del pasaje en La Gran Valencia

En todas las rutas de la capital carabobeña hoy lunes se está cobrando el nuevo precio, cabe destacar que este será válido también para el venidero mes de julio. Así lo dijo ayer, la titular de transporte Jacqueline Faría.

Dicho aumento fue aprobado hace una semana en una mesa de trabajo que agrupó a transportistas, Ministerio de Transporte como representantes del Gobierno Nacional. Esto en torno al costo del traslado urbano.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas