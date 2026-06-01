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Efemérides del 1º de junio, la televisión a color llega a Venezuela

By Danny Valdiviezo
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Efemérides del 1º de junio

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides del 1º de junio nos recuerda que un día como hoy comienzan las transmisiones de la televisión a color en Venezuela en el año 1980. Esto fue uno de los avances de importancia del gobierno de Luis Herrera Campins.

Un día como hoy se libró la Batalla de Mérida (1813).

Muere Nicolás Appert (1841) Confitero, ingeniero y empresario francés, inventor del método de preservación hermética de los alimentos. Realizó los primeros experimentos para obtener leche condensada. Fundó la primera fábrica comercial de conservas en el mundo.

Se pone en funcionamiento en Caracas el primer gasómetro de Venezuela, iniciando la sustitución del alumbrado público de queroseno por el gas carbónico (1863).

Inicia transmisiones la Televisión Independiente S.A. Televisa (1953). Fue el primer canal de televisión de Venezuela de capital privado y el segundo establecido en el país. En 1960, Diego Cisneros adquiere el canal y funda Venevisión.

El presidente de la República, general Marcos Pérez Jiménez aprueba el proyecto para la construcción del Teleférico del Ávila y el Hotel Humboldt (1954). El parque sigue vigente pero más moderno.

Efemérides del 1º de junio

Nace Tim Paterson (1956) Ingeniero informático estadounidense, creador del sistema operativo QDOS, conocido como MS-DOS

Muere Margaret Rudkin (1967) Panadera y empresaria estadounidense, fundadora de la panadería Pepperidge Farm; y la primera mujer miembro de la junta directiva de Campbell Soup Company.

Se inaugura el Túnel Bajo de San Gotardo, Suiza. Es el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo (2016).

Hoy se celebra además el Día Internacional de la Leche. También el Día Mundial de las Madres y los Padres. Como el Día Internacional de la Infancia.

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SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
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