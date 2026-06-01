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Estado del tiempo hoy 1º de junio de 2026 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Estado del tiempo hoy 1º de junio de 2026
Llegando a Tazón en la ARC, Foto: Almy Molly, aventuras en moto.

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Danny Valdiviezo
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El estado del tiempo hoy 1º de 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda como en el litoral central.

Venezuela amanece con cielo cubierto y algunas zonas con nubosidad fragmentada; así mismo, se observan mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, sur de Monagas, Sucre, Guárico, Barinas y oeste de Falcón.

Estado del tiempo hoy 1º de junio de 2026

Se prevé cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del país, con desarrollo nuboso acompañado de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, sur de Anzoátegui y Guárico.

El oleaje se mantendrá con una altura de un metro a metro y medio en el litoral central, comprendiendo las costas de Carabobo, Aragua y La Guaira. Olas de dos metros en Delta Amacuro y Golfo de Venezuela.

Estado del tiempo hoy 1º de junio de 2026

Estado del tiempo hoy 1º de junio de 2026

Estado del tiempo hoy 1º de junio de 2026 según el INAMEH

Las altas temperaturas se esperan en los estados Guárico, Falcón y Zulia con 38 grados, probable 39 grados en horas de la tarde, luego del mediodía. Estados centrales sobre los 37 grados, Aragua, Carabobo como en Guárico.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

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