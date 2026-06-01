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No hay que preocuparse, muchas veces estas son difíciles de desaparecer, y siempre pasa en la ropa que es la favorita. Para quitar una mancha de tinta de bolígrafo en la ropa puedes hacerlo con las recomendaciones que te daremos a continuación.

Para eliminar una mancha de bolígrafo (tinta) de la ropa o tela, actúa rápido aplicando alcohol isopropílico (o gel antibacterial) directamente sobre la mancha usando un algodón. Deja actuar unos minutos, presiona con un paño limpio para absorber la tinta y lava la prenda normalmente con abundante agua.

Es importante: no utilices cepillo para desmanchar, solo aplica el alcohol como el gel antibacterial y luego lava normalmente. El cepillo puede dañar la fibra de la tela y romper, más si esta es delicada.

Quitar una mancha de tinta de bolígrafo en la ropa

Prepara la zona: Coloca un paño limpio o papel absorbente debajo de la mancha. Esto evitará que la tinta se extienda al resto de la prenda.

Aplica el disolvente: Humedece un hisopo o algodón con alcohol isopropílico (también funciona la laca para el cabello o un desinfectante en gel).

Da toquecitos, no frotes: Aplica el alcohol dando toques suaves sobre la mancha. Frotar puede hacer que la tinta se expanda. Verás cómo el paño de abajo comienza a absorber la tinta.

Enjuaga y lava: Lava la prenda con agua y tu detergente habitual en el ciclo recomendado para la tela.

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