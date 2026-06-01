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Las recomendaciones para circular por la Autopista del Este son varias, la prudencia y la responsabilidad, además de mantener una velocidad moderada son las principales. En los últimos años esta arteria vial ha registrado un alto número de accidentes.

El primero de ellos es la distancia, esta es una de las arterias viales del centro del país donde no se conserva dicha distancia sobre todo en los tramos desde el distribuidor Lomas del Este hasta Las Clavellinas.

Hay que guardar la distancia en esta autopista, como se recomienda hacerlo en la Autopista Sur. El volumen de vehículos es alto a diario, sobre todo los fines de semana en ambas arterias viales. Cuidado en los tramos de Fábrica de Cemento en adelante en ambos sentidos.

Recomendaciones para circular por la Autopista del Este

Velocidad regulada, no hace falta ir tan rápido recomendamos a los conductores ir a una velocidad moderada en esta arteria vial. Esto sumado a la poca distancia que hay en los automóviles puede generar colisiones.

Circula siempre por un solo canal, el tramo que va desde el distribuidor San Blas a Lomas del este tiene varios canales. Luego la autopista queda con tres canales de circulación es por ello que tienes que estar pendiente. Es por ello que cuando se accidenta un vehículo se forma una retención rápida.

Cuidado con los motorizados, ten en cuenta que los motorizados van siempre en la línea de los canales. Mantente siempre atento y observa por los espejos retrovisores y mantente en un solo canal.

Prudencia al manejar

Abróchate el cinturón de seguridad, como no utilices el celular mientras estés frente al volante. Tanto las personas que van en la parte delantera del vehículo como las traseras deben llevar el cinturón de seguridad.

Desde #N24Carabobo, hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia tanto las vías del estado Carabobo como del país. Maneja con responsabilidad, evitar accidentes de tránsito es tarea de todos. ¡Feliz semana te desea Noticias24Carabobo!

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