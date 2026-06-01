Compartir

La novena Valenciana cerró la semana con tres triunfos y misma cantidad de reveses. Marineros cerró la semana con derrota ante Guerreros, y cayó 9×5 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto la tarde de este domingo 31 de mayo de 2026.

Los locales atacaron desde el vamos con dos anotaciones que fueron remolcadas por Breyvic Valera y Diego Rincones, quienes conectaron hit cada uno para que Gilberto Jiménez y el mismo Valera pisó la goma en el primer episodio.

Manuel Sequera pegó línea al centro del campo para que Eduardo Torrealba colocara el 0-3 en el segundo tramo de manera momentánea. En esa jugada Franyer Noria puso out en home a Sequera para poner fin al ataque larense.

Marineros cerró la semana con derrota ante Guerreros

En el tercer inning, los navieros fabricaron dos con un sencillo de línea de Ángel Aguilar al center field, Deivi Muñoz y Jesús Ugueto pasaron por la registradora. En la baja de ese mismo acto Guerreros tuvo un rally de cuatro, de las cuales dos fueron a la cuenta del debutante Luis Oviedo.

Diego Rincones pegó doble, Carlos Herrera hit y José Sánchez se embasó por error en fildeo de Noria que ocasionó que Wilmer Pérez y Herrera pasaron por el plato para el 2-7. José Sánchez sonó cuadrangular solitario en el quinto ante Ricardo Quintana.

Navales lo intentaron

Los valencianos intentaron reaccionar en el octavo capítulo con tres carreras. Adrián Crespo pegó doblete que impulsó a Robert Pérez Jr. y Carlos Linarez dio sencillo al left field; para que Aguilar y Crespo pasaran por la registradora que colocó las cosas 5 rayitas a 8.

En el último momento Guerreros fabricó una para ampliar el marcador. Bryan Cáceres (2-0) fue el ganador y Nelson Hernández (0-3) cargó con la derrota. Mañana martes 2 de mayo ambas novenas se medirán nuevamente en este mismo escenario para iniciar la octava semana de acción.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas